Süper Lig'de Çukurova Takımlarının Kötü Performansı Devam Ediyor

Süper Lig İkilemi: Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor Boğuluyor

Bu sezon Süper Lig'de bekleneni veremeyen Çukurova temsilcileri Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. İki takım da, ligin alt sıralarında yer alarak düşme potasında zor günler geçiriyor.

Hatayspor'un Kayıpları ve Durumu

Atakaş Hatayspor, sezon başlangıcında Özhan Pulat ile yola çıktı; fakat takıma ihtiyaç duyduğu başarıyı getiremeyen Pulat, yerini Rıza Çalımbay’a bıraktı. Sonrasında yaşanan kötü sonuçlar sonucunda Çalımbay ile yollarını ayıran Hatay ekibi, Yılmaz Bal yönetiminde çıktığı ilk iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Murat Şahin ile anlaşılan takım, Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Kasımpaşa'ya karşı 5-4'lük bir yenilgi aldı.

Bu sezon, 20 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile sadece 10 puan toplayabilen Hatayspor, düşme potasının 18. sırasında yer alıyor. 2019-2020 sezonunda 1. Lig'den yükseldikleri Süper Lig'deki en kötü dönemi yaşayan Hatayspor, FIFA’nın mali nedenlerden dolayı getirdiği transfer yasağı nedeniyle de yeni takviyeler yapamıyor.

Adana Demirspor'un Zorlu Süreci

Öte yandan, Adana Demirspor da 2024-2025 sezonuna Michael Valkanis yönetiminde başladı. Ancak, FIFA'nın önceki sezon uyguladığı transfer yasağı nedeniyle takıma hiç takviye yapamayan Adana ekibi, ligin ilk altı haftasında 5 mağlubiyet ve bir beraberlikle taraftarını üzmüş durumda. Bu kötü gidişat sonucu teknik direktör Valkanis ile yollar ayrılırken, Serkan Damla ile geçici bir çözüm arayışına gidildi. Ancak bu süreçte de toparlanma sağlanamadı.

Adana Demirspor, 6 Aralık 2024’de TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası aldı. Bu durum, takımın ligdeki performansını daha da zorlaştırdı. Dalcı yönetiminde çıktıkları 10 maçta yalnızca 2 galibiyetle karşılaşan mavi-lacivertliler, toplamda 20 maçta sadece 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak ligde son sırada yer alıyor. Düşme potasından çıkmak için mücadele eden Adana Demirspor, ligdeki kötü günlerine bir türlü son veremiyor.

Trendyol Süper Lig'in Çukurova temsilcileri Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, gösterdikleri performansla taraftarlarını üzüyor. Ligde çıktığı 20 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in Çukurova temsilcileri Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, gösterdikleri performansla taraftarlarını üzüyor. Ligde çıktığı 20 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.