Süper Lig'de Erteleme Maçları Heyecanı

Süper Lig'de Erteleme Maçları
Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupaları dolayısıyla ertelenen 3. hafta karşılaşmaları bu hafta içinde gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, erteleme maçlarının programı şu şekildedir:
Erteleme Maçlarının Tarihleri
- 17 Eylül Salı: 20.00 - Galatasaray vs. Gaziantep FK (RAMS Park)
- 18 Eylül Çarşamba: 20.00 - Samsunspor vs. RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs Stadyumu)
- 19 Eylül Perşembe: 20.00 - Trabzonspor vs. Bellona Kayserispor (Papara Park)
Futbolseverler, bu önemli maçları merakla bekliyor.