Süper Lig'de Erteleme Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 maçta görev alacak hakemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:53
Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

1. Hafta

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

3. Hafta

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

