Süper Lig'de Erteleme Maçlarını Yönetecek Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
1. Hafta
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
3. Hafta
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan