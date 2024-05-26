Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk düğümü çözülüyor: Konya'da ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig Heyecanı Zirvede! Galatasaray Konyaspor'u Yenerek Şampiyon mu Olacak?



Trendyol Süper Lig'in son haftası nefes kesici bir mücadeleye sahne oluyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan en az bir puanla ayrılması halinde şampiyonluk sevincini yaşayacak.

Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İlk 11'ler Belli Oldu

Konyaspor:

Slowik

Uğurcan

Adil

Hadebe

Giulherme

Nzonzi

Soner

Oğulcan

Ndao

Ethemi

Cikalleshi

Galatasaray:

Muslera

Kaan Ayhan

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardak

Victor Nelsson

Lucas Torreira

Berkan Küpeli

Barış Alper Yılmaz

Dries Mertens

Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Heyecan Dorukta!

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği bu maçta Galatasaray, şampiyonluk ipini eline geçirmek için mücadele edecek. Konyaspor ise ev sahibi avantajını kullanarak rakibine engel olmak isteyecek.

Peki, bu maçın kazananı kim olacak?