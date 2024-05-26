Süper Lig'de heyecan dorukta! Şampiyonluk düğümü çözülüyor: Konya'da ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig Heyecanı Zirvede! Galatasaray Konyaspor'u Yenerek Şampiyon mu Olacak?
Trendyol Süper Lig'in son haftası nefes kesici bir mücadeleye sahne oluyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan en az bir puanla ayrılması halinde şampiyonluk sevincini yaşayacak.
Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11'ler Belli Oldu
Konyaspor:
Slowik
Uğurcan
Adil
Hadebe
Giulherme
Nzonzi
Soner
Oğulcan
Ndao
Ethemi
Cikalleshi
Galatasaray:
Muslera
Kaan Ayhan
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardak
Victor Nelsson
Lucas Torreira
Berkan Küpeli
Barış Alper Yılmaz
Dries Mertens
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Heyecan Dorukta!
Tüm futbolseverlerin merakla beklediği bu maçta Galatasaray, şampiyonluk ipini eline geçirmek için mücadele edecek. Konyaspor ise ev sahibi avantajını kullanarak rakibine engel olmak isteyecek.
Peki, bu maçın kazananı kim olacak?