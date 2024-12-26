DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Süper Lig'de İlk Bölümde 479 Futbolcu Forma Giydi

Süper Lig'in 17 haftasında 19 takımda 479 futbolcu sahaya çıktı. 222 yerli, 257 yabancı oyuncu forma giydi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:08
Süper Lig'de İlk Bölümde 479 Futbolcu Forma Giydi

Süper Lig'in İlk Yarısı Tamamlandı

EMRAH OKTAY - Trendyol Süper Lig, 17. hafta maçlarının ardından geçici bir ara verirken, ligin ilk bölümünde 19 takımda toplam 479 futbolcu süre buldu. Bu süreçte 153 müsabaka gerçekleştirildi ve takımlar, futbolcularına büyük bir fırsat sundu.

Yerli ve Yabancı Futbolcu Dağılımı

İlk bölümde forma şansı bulan 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancı oyunculardan oluştu. Bu verilere göre, yabancı futbolcular ligde daha fazla süre aldı. Özellikle Fenerbahçe, Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor gibi takımlar, yerli oyunculara daha fazla şans veren takımlar arasında yer aldı.

Çeşitlilik ve Uluslararası Katılım

Süper Lig’in ilk bölümü, futbolcu çeşitliliği açısından da dikkat çekiyor. 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu sahada yer aldı. Bu yabancılar arasında en fazla oyuncu 21 futbolcuyla Brezilya'dan geldi. Onları 17 oyuncuyla Portekiz, ve 12'şer oyuncuyla Fransa ve Nijerya takip etti.

Takım Bazında Forma Giyen Futbolcuların Dağılımı

Ligin ilk yarısında takımların forma giymiş futbolcu sayısı şu şekilde sıralandı:

TakımYerliYabancıToplam
Galatasaray101626
Fenerbahçe151429
Beşiktaş101727
Trabzonspor151530
Başakşehir111324
Göztepe111425
Çaykur Rizespor101525
Samsunspor91221
Eyüpspor171128
Kasımpaşa61420
Antalyaspor141428
Kayserispor111223
Konyaspor111425
Alanyaspor81220
Sivasspor111526
Gaziantep FK111425
Hatayspor91322
Bodrum FK141226
Adana Demirspor201131
Toplam222257479

Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois, kulüplerin oyuncu sayısı istatistiğinde iki kez yer alırken, genel toplamda bir kere sayılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lakers, Golden State'i Son Saniyede Yendi!
2
Süper Lig'de 17 Haftada 439 Gol: Yabancı Oyuncuların Egemenliği
3
Türkiye, Olimpiyatlarda Dağ Bisikleti Madalyası Hedefliyor
4
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: 'Başarıyı Sürdürülebilir Hale Getireceğiz'
5
Trabzonspor'un En İstikrarlı Transferi: Pedro Malheiro
6
Süper Lig İlk Yarısında Penaltı İstatistikleri: 57 Penaltı Kullanıldı
7
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan 'Tenis Fonu' Projesi: Milli Sporculara Destek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!