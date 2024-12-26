Süper Lig'de İlk Bölümde 479 Futbolcu Forma Giydi

Süper Lig'in İlk Yarısı Tamamlandı

EMRAH OKTAY - Trendyol Süper Lig, 17. hafta maçlarının ardından geçici bir ara verirken, ligin ilk bölümünde 19 takımda toplam 479 futbolcu süre buldu. Bu süreçte 153 müsabaka gerçekleştirildi ve takımlar, futbolcularına büyük bir fırsat sundu.

Yerli ve Yabancı Futbolcu Dağılımı

İlk bölümde forma şansı bulan 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancı oyunculardan oluştu. Bu verilere göre, yabancı futbolcular ligde daha fazla süre aldı. Özellikle Fenerbahçe, Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor gibi takımlar, yerli oyunculara daha fazla şans veren takımlar arasında yer aldı.

Çeşitlilik ve Uluslararası Katılım

Süper Lig’in ilk bölümü, futbolcu çeşitliliği açısından da dikkat çekiyor. 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu sahada yer aldı. Bu yabancılar arasında en fazla oyuncu 21 futbolcuyla Brezilya'dan geldi. Onları 17 oyuncuyla Portekiz, ve 12'şer oyuncuyla Fransa ve Nijerya takip etti.

Takım Bazında Forma Giyen Futbolcuların Dağılımı

Ligin ilk yarısında takımların forma giymiş futbolcu sayısı şu şekilde sıralandı:

Takım Yerli Yabancı Toplam Galatasaray 10 16 26 Fenerbahçe 15 14 29 Beşiktaş 10 17 27 Trabzonspor 15 15 30 Başakşehir 11 13 24 Göztepe 11 14 25 Çaykur Rizespor 10 15 25 Samsunspor 9 12 21 Eyüpspor 17 11 28 Kasımpaşa 6 14 20 Antalyaspor 14 14 28 Kayserispor 11 12 23 Konyaspor 11 14 25 Alanyaspor 8 12 20 Sivasspor 11 15 26 Gaziantep FK 11 14 25 Hatayspor 9 13 22 Bodrum FK 14 12 26 Adana Demirspor 20 11 31 Toplam 222 257 479

Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois, kulüplerin oyuncu sayısı istatistiğinde iki kez yer alırken, genel toplamda bir kere sayılmıştır.