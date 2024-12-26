Süper Lig'de İlk Bölümde 479 Futbolcu Forma Giydi

Süper Lig'in İlk Yarısı Tamamlandı
EMRAH OKTAY - Trendyol Süper Lig, 17. hafta maçlarının ardından geçici bir ara verirken, ligin ilk bölümünde 19 takımda toplam 479 futbolcu süre buldu. Bu süreçte 153 müsabaka gerçekleştirildi ve takımlar, futbolcularına büyük bir fırsat sundu.
Yerli ve Yabancı Futbolcu Dağılımı
İlk bölümde forma şansı bulan 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancı oyunculardan oluştu. Bu verilere göre, yabancı futbolcular ligde daha fazla süre aldı. Özellikle Fenerbahçe, Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor gibi takımlar, yerli oyunculara daha fazla şans veren takımlar arasında yer aldı.
Çeşitlilik ve Uluslararası Katılım
Süper Lig’in ilk bölümü, futbolcu çeşitliliği açısından da dikkat çekiyor. 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu sahada yer aldı. Bu yabancılar arasında en fazla oyuncu 21 futbolcuyla Brezilya'dan geldi. Onları 17 oyuncuyla Portekiz, ve 12'şer oyuncuyla Fransa ve Nijerya takip etti.
Takım Bazında Forma Giyen Futbolcuların Dağılımı
Ligin ilk yarısında takımların forma giymiş futbolcu sayısı şu şekilde sıralandı:
|Takım
|Yerli
|Yabancı
|Toplam
|Galatasaray
|10
|16
|26
|Fenerbahçe
|15
|14
|29
|Beşiktaş
|10
|17
|27
|Trabzonspor
|15
|15
|30
|Başakşehir
|11
|13
|24
|Göztepe
|11
|14
|25
|Çaykur Rizespor
|10
|15
|25
|Samsunspor
|9
|12
|21
|Eyüpspor
|17
|11
|28
|Kasımpaşa
|6
|14
|20
|Antalyaspor
|14
|14
|28
|Kayserispor
|11
|12
|23
|Konyaspor
|11
|14
|25
|Alanyaspor
|8
|12
|20
|Sivasspor
|11
|15
|26
|Gaziantep FK
|11
|14
|25
|Hatayspor
|9
|13
|22
|Bodrum FK
|14
|12
|26
|Adana Demirspor
|20
|11
|31
|Toplam
|222
|257
|479
Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois, kulüplerin oyuncu sayısı istatistiğinde iki kez yer alırken, genel toplamda bir kere sayılmıştır.