Süper Lig'de şampiyonluk ve son hafta heyecanı zirvede! Galatasaray Konyaspor'a, Fenerbahçe İstanbulspor'a karşı!

Süper Lig'de heyecan zirvede! Lig şampiyonu Galatasaray mı Fenerbahçe mi olacak?

Süper Lig'in son haftası nefes kesici bir mücadeleye sahne olacak. Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Her iki maç da saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Galatasaray Son 8 Deplasmanda Yenilmedi!

Sarı-kırmızılılar, son 8 deplasman maçında galibiyet alarak büyük bir başarı yakaladı. Bu hafta ise Hakim Ziyech'in sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamamasına rağmen Konyaspor'u yenerek şampiyonluğa uzanmak istiyorlar.

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i:

Muslera

Kaan

Nelsson

Abdülkerim

Köhn

Torreira

Kerem D

Barış

Mertens

Kerem Aktürkoğlu

Icardi

Fenerbahçe, Şampiyonluk Umutlarını Koruyor!

Geçen hafta derbide Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk umutlarını canlı tutan Fenerbahçe, bu hafta da İstanbulspor'u yenerek rakibinin puan kaybını bekleyecek.

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i:

Livakovic

Mert Müldür

Becao

Çağlar Söyüncü

Ferdi Kadıoğlu

Zajc

Fred

Osayi-Samuel (King)

Szymanski

Tadic

Dzeko