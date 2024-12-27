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Süper Lig'de Sıcak Gelişme: 17 Haftada 12 Teknik Direktör Değişikliği!

Süper Lig'de 17 hafta geçirirken 10 takım 12 teknik direktör değişikliğine gitti. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:13
Süper Lig'de Sıcak Gelişme: 17 Haftada 12 Teknik Direktör Değişikliği!

Trendol Süper Lig'de geride kalan 17 haftada, toplamda 10 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Bu süreçte, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor iki kez kulübede değişikliğe giden ekipler oldu.

AA'nın hazırladığı dosya haberine göre, Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un yaptığı iki değişiklik ile birlikte toplamda 12 teknik direktör değişikliği yaşandı.

Teknik Direktör Değiştiren Takımlar

Bunlar arasında Beşiktaş, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor ve Corendon Alanyaspor gibi takımlar yer aldı. Sezona Michael Valkanis ile başlayan Adana Demirspor, kısa sürede Serkan Damla ile yoluna devam etti; Kasım ayı sonunda ise Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor da iki kez teknik direktör değiştirerek dikkat çekti. Özhan Pulat ile sezona başlayan Hatay ekibi, deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile anlaşmış olmasına rağmen, 17. haftanın ardından yine yollarını ayırdı.

Değişim Trabzon'da Başladı

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda teknik direktör değişikliğine giden ilk kulüp Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, önceki sezon şampiyonluk yaşadığı Abdullah Avcı ile sezonun açılış haftasında yollarını ayırdı. Trabzonspor'un bu süreçte yaşadığı Avrupa kupalarındaki başarısızlıklar, değişimin hızlanmasına neden oldu.

Son Teklif Rıza Çalımbay’a

Süper Lig'de bu sezon görevden ayrılan son teknik direktör ise Atakaş Hatayspor'un Rıza Çalımbay oldu. Ligin 5. haftası öncesinde göreve gelen Çalımbay, 17. haftanın ardından görevini bıraktı.

9 Takım Aynı İsimlerle Devam Ediyor

Öte yandan, ligde 9 takım ise sezona başladıkları teknik adamlarla yoluna devam ediyor. Bu takımlar arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, Göztepe, Eyüpspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor ve Çaykur Rizespor bulunuyor.

Süper Lig'de Teknik Direktör Değişimleri

Beşiktaş: Van Bronckhorst'un yerine, Serdar Topraktepe göreve getirildi.

Trabzonspor: Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş geldi.

Bellona Kayserispor: Burak Yılmaz'ın yerine, Sinan Kaloğlu göreve getirildi.

Sipay Bodrum FK: İsmet Taşdemir'in yerine, Volkan Demirel göreve getirildi.

TÜMOSAN Konyaspor: Ali Çamdalı'nın yerine, Recep Uçar göreve getirildi.

Kasımpaşa: Sami Uğurlu'nun yerine, Hakan Keleş göreve getirildi.

Net Global Sivasspor: Bülent Uygun'un yerine, Ömer Erdoğan göreve getirildi.

Corendon Alanyaspor: Fatih Tekke'nin yerine, Sami Uğurlu göreve getirildi.

Atakaş Hatayspor: Özhan Pulat'ın yerine, Rıza Çalımbay göreve geldi. Rıza Çalımbay görevden ayrıldı.

Adana Demirspor: Michael Valkanis'in yerine Serkan Damla göreve geldi; ardından Mustafa Dalcı göreve getirildi.

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