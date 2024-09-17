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Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

8 Süper Lig kulübü ve 3 futbolcu, disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 20:03
Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Lig'de Disiplin Cezaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de yaşanan disiplin ihlalleri sonucunda 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hangi Kulüpler PFDK'ya Sevk Edildi?

TFF, yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmalarda yaşanan çeşitli ihlaller nedeniyle Gaziantep FK, Galatasaray, Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Adana Demirspor'un disiplin kuruluna gönderildiğini duyurdu.

Futbolcuların Durumu Ne?

Ayrıca, bu hafta oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören bazı futbolcular da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor'un Edin Visca, Başakşehir'in Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nin Fredy, kural dışı hareketleri nedeniyle disipline alındı.

Başkanın Disiplin Cezası

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da talimatlara aykırı davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Disiplin cezalarının ne şekilde uygulanacağı ve sonuçlarının ne olacağı merakla bekleniyor.

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