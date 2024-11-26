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Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 21:47
Süper Lig'den 8 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

TFF, Süper Lig'den 8 Kulübü Disipline Gönderdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bu gelişme, Süper Lig'in 13. haftasında gerçekleşen maçlar sonucunda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle gündeme geldi.

Hangi Kulüpler Sevk Edildi?

TFF'den yapılan resmi açıklamada, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Göztepe, Fenerbahçe, ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK gibi kulüplerin disipline gönderildiği belirtildi.

Öne Çıkan İhlaller

Sevk edilen kulüpler arasında yer alan ikas Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan'ın "talimatlara aykırı hareketi", Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "sportmenliğe aykırı hareketi" ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic'in "kural dışı hareketi" gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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