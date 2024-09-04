Süper Lig Derbisi Tarihleri Açıklandı: Fenerbahçe- Galatasaray Maçı 21 Eylül'de

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 21 Eylül'de Gerçekleşecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakaları ve 5. ve 6. hafta programlarını duyurdu.

TFF'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, 6. haftanın en çok beklenen maçı olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında mücadele, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.

Öne Çıkan Diğer Maçlar

Süper Lig'in 5. haftasında gözler yine Trabzonspor ve Beşiktaş maçında olacak. Bu iki takım, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Maç Programı

İşte TFF tarafından açıklanan detaylı maç programı:

3. Hafta Erteleme Müsabakaları:

17 Eylül Salı: 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park) 18 Eylül Çarşamba: 20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs) 19 Eylül Perşembe: 20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)

5. Hafta Müsabakaları:

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6. Hafta Müsabakaları:

20 Eylül Cuma: 20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin) 21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

Öte yandan TFF, 2023-2024 sezonunun ilk yarısına ait müsabakaların programını da önümüzdeki hafta açıklayacak.