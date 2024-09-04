Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Süper Lig Derbisi Tarihleri Açıklandı: Fenerbahçe- Galatasaray Maçı 21 Eylül'de

Süper Lig'de derbi heyecanı 21 Eylül Cumartesi Ülker Stadı'nda yaşanacak. TFF maç programını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:15
Süper Lig Derbisi Tarihleri Açıklandı: Fenerbahçe- Galatasaray Maçı 21 Eylül'de

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 21 Eylül'de Gerçekleşecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme müsabakaları ve 5. ve 6. hafta programlarını duyurdu.

TFF'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, 6. haftanın en çok beklenen maçı olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında mücadele, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.

Öne Çıkan Diğer Maçlar

Süper Lig'in 5. haftasında gözler yine Trabzonspor ve Beşiktaş maçında olacak. Bu iki takım, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Maç Programı

İşte TFF tarafından açıklanan detaylı maç programı:

  • 3. Hafta Erteleme Müsabakaları:
  • 17 Eylül Salı: 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
  • 18 Eylül Çarşamba: 20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 19 Eylül Perşembe: 20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park)
  • 5. Hafta Müsabakaları:
  • 14 Eylül Cumartesi:
  • 17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
  • 17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
  • 20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
  • 15 Eylül Pazar:
  • 17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
  • 17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
  • 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
  • 16 Eylül Pazartesi:
  • 20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 6. Hafta Müsabakaları:
  • 20 Eylül Cuma: 20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)
  • 21 Eylül Cumartesi:
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
  • 20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
  • 22 Eylül Pazar:
  • 17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
  • 17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
  • 20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)
  • 23 Eylül Pazartesi:
  • 20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)
  • 20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

Öte yandan TFF, 2023-2024 sezonunun ilk yarısına ait müsabakaların programını da önümüzdeki hafta açıklayacak.

İLGİLİ HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor