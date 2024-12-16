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Süper Lig'in Eski Takımları Alt Ligde Zor Günler Geçiriyor

Eski Süper Lig ekipleri, ekonomik sıkıntılar ve puan silme cezaları nedeniyle alt liglerde zor günler yaşıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:01
Süper Lig'in Eski Takımları Alt Ligde Zor Günler Geçiriyor

Süper Lig'in Eski Takımları Zor Günler Yaşıyor

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden ancak bu ligde tutunamayan kulüpler, şu an alt liglerde büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Ekonomik sorunlar, hakem kararlarının tartışılması ve kulüpler arası çekişmeler, Türk futbolunda tartışırken, bu durumun kurbanı olan takımlardan bazıları dikkat çekiyor.

Puan Silme Cezaları Protestolara Neden Oluyor

139 takımın mücadele ettiği profesyonel liglerde, Kulüp Lisans Kurulu tarafından sektörel incelemeler sonucunda, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’den toplam 6 takıma puan silme cezası verildi. Adana Demirspor, Nazillispor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay, üçer puan silme cezasına çarptırıldılar. Ayrıca, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor’a da toplamda yüksek puan silme cezaları uygulandı.

Ekonomik Kriz ve Transfer Yasakları

Profesyonel liglerde mücadele eden bazı kulüpler, geçmiş borçları nedeniyle transfer yapamayacak duruma geldi. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’den düştükten sonra yaşadığı ekonomik zorluklarla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 1,5 yıl liglerden uzak kaldı. Şu anki durumu da iç karartıcı.

Diğer yandan, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’den düşen Altay, 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında mücadele ediyor. Şirketleşme çabaları sonuçsuz kalırken, kadroda genç oyuncularla ile zor günlerini atlatmaya çalışıyor.

Başkan Adayı Çıkmayan Takımlar

Denizlispor da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Süper Lig'den düştükten sonra 3. Lig’e kadar gerileyen kulüp, olağanüstü genel kurulunda başkan adayı bulamadı. Bir zamanlar UEFA Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’e veda etmişti.

Öte yandan, Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra 3. Lig’e düşmesine rağmen, bu sezon namağlup yoluna devam ediyor.

Amatöre Düşen Takımlar

Akhisarspor da Süper Lig kariyerini sürdürdükten sonra hızlı bir çöküş yaşadı. Geçen yıl Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen takım, bu sezonun başında yaşadığı zorluklardan dolayı Süper Amatör Küme’ye düşmek zorunda kaldı. Ayrıca, Orduspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor gibi takımlar da profesyonel liglerde tutunmayı başaramadı.

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