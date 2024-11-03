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Süper Lig Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de Tamamlandı

Nevşehir'de düzenlenen Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları başarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:14
Süper Lig Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de Tamamlandı

Süper Lig Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları sonlandırıldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen bu heyecan verici etkinlik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvaya Katılan Takımlar

Müsabakalara, toplamda 19 kadın ve 18 erkek takımı katıldı. Rekabet dolu geçen turnuvanın sonunda, erkeklerde Fenerbahçe ile İstanbul BBSK, 7'de 7 başarısıyla 14 puanla ilk sırayı paylaştı. Kadınlar kategorisinde ise KAPOFF, namağlup olarak 16 puanla ilk devreyi ilk sırada tamamladı.

Sonraki Etap

Masa tenisinin heyecanı, 1. Etap 2. Devre Müsabakaları ile devam edecek. Bu önemli etkinlik, 6-8 Aralık tarihlerinde Adana'daki Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Nevşehir'de düzenlenen, "Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları" sona erdi. Türkiye...

Nevşehir'de düzenlenen, "Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları" sona erdi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezinde düzenlenen müsabakalara, 19 kadın ve 18 erkek takımı katıldı.

Nevşehir'de düzenlenen, "Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları" sona erdi. Türkiye...

Nevşehir'de düzenlenen, "Süper Lig 1. Etap 1. Devre Masa Tenisi Müsabakaları" sona erdi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezinde düzenlenen müsabakalara, 19 kadın ve 18 erkek takımı katıldı.

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