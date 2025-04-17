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Süper Lig Şampiyonları Divan Başkanları Trabzon'da Toplandı

Süper Lig'de şampiyon olmuş kulüplerin divan başkanları, Trabzonspor'un ev sahipliğinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:07
Süper Lig Şampiyonları Divan Başkanları Trabzon'da Toplandı

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticileri, Trabzonspor'un ev sahipliğinde bir araya geldi. Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, kulüp temsilcilerinin Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in ev sahipliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda buluştuğu belirtildi.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, divan kurullarının kulüplerin kurumsal kimliğini ve temsil gücünü en üst düzeyde yansıtan yapılar olduğunu ifade etti. Ören, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanlarının bir araya gelmesinin geleneksel hale geldiğine işaret ederek, "Bu buluşmalar, Türk futbolunun daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından son derece değerlidir. Fikir alışverişinde bulunduğumuz bu toplantının oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Katılım gösteren tüm divan başkanlarına ve kurul üyelerine gönülden teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Genel Sekreter Turgay Pirinç, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Başkan Yardımcısı Haluk Hısımcıl ve Sekreter Suat Gençosman, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Hakkı Kurtuluş ve Genel Sekreter Levent Hataylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Vekili Sonay Kale ve Genel Sekreter Yalçın Kaya ile RAMS Başakşehir Divan Kurulu Başkanı Kağan Şahin'in katıldığı vurgulandı.

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde...

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde...

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan kurulları, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi

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