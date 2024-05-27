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Süper Lig sona ererken o isimden ayrılık mesajı geldi: Trabzonspor’u bırakıyor

Süper Lig’in büyük takımları arasında yer alan Trabzonspor’dan ayrılık haberi geldi. Bordo-mavililerin yıldız isimlerinden Nicolas Pepe, sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan yarıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 17:20
Süper Lig sona ererken o isimden ayrılık mesajı geldi: Trabzonspor’u bırakıyor

Lig’in güçlü isimlerinden Trabzonspor’dan ayrılık haberi geldi. Takımın önemli isimlerinden biri olan Nicolas Pepe, bordo-mavili takım ile sözleşmesinin bittiğini ve takımdan ayrılacağını açıkladı. Pepe, ayrılık mesajını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Süper Lig sona ererken o isimden ayrılık mesajı geldi: Trabzonspor’u bırakıyor

Fildişi Sahilli yılsız isim Pepe, veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yoğun bir sezonun sonuna geldik. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Burada olmamı sağlayan Trabzonspor Kulübü'ne, Başkanı ve Başkan Yardımcısına teşekkürlerimi iletiyorum. Kulüp yönetimine, antrenörümüze, teknik ve sağlık ekibimize ve elbette takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu sezonda ligde 3.’lük elde ettik ve Türkiye Kupası’nda da final oynamayı başardık. Taraflara da teşekkür ediyorum. Böylesine tutkulu taraftar çok az görülür. Yakında milli takıma katılmak için ayrılıyorum. Benim için yeni bir mavera başlıyor.”

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