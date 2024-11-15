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Süper Lig ve 1. Lig'de Gol Yağmuru: 12 Haftada 304 Gol

Süper Lig ve 1. Lig'de geride kalan 12 haftada toplam 304 ve 302 gol atıldı. En çok gol 7. haftada kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:33
Süper Lig ve 1. Lig'de Gol Yağmuru: 12 Haftada 304 Gol

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynanan 12 haftada toplam 304 gol atılırken, Trendyol 1. Lig'de 305 gol kaydedildi. Süper Lig'in 7. haftası, 36 golle en çok skor üretilen hafta olurken; 1. Lig'in 10. haftasında ise 33 golle dikkat çekildi.

Süper Lig'de en farklı galibiyetler; 3. haftada Çaykur Rizespor'u 5-0 geçen Fenerbahçe ve 5. haftada aynı skorla Rizespor'u yenen Galatasaray tarafından elde edildi. Ayrıca, ligin 4. haftasındaki RAMS Başakşehir-Antalyaspor (5-2) ve 7. haftasındaki Samsunspor-Göztepe (4-3) maçları, en çok gol atılan karşılaşmalar oldu.

İlk 12 haftada, Süper Lig'de haftalara göre kaydedilen gol sayıları şu şekilde sıralandı: 1. hafta 16, 2. hafta 33, 3. hafta 31, 4. hafta 24, 5. hafta 23, 6. hafta 14, 7. hafta 36, 8. hafta 22, 9. hafta 24, 10. hafta 29, 11. hafta 24 ve 12. hafta 28 gol.

Ayrıca, Süper Lig'de yapılan 12 maçta takımlar gol atamadan sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalar şunlardı: Antalyaspor-Göztepe, Net Global Sivasspor-Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor, Eyüpspor-Trabzonspor, Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor, Kasımpaşa-Antalyaspor, Gaziantep FK-Trabzonspor, Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor-Adana Demirspor, Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir-Beşiktaş.

Trendyol 1. Lig'de ise ilk 12 haftada toplam 302 gol atıldı. 1. haftada, Yeni Malatyaspor'un maça çıkmaması nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor 3-0 hükmen galip ilan edildi. Haftalar itibarıyla gol sayıları şöyle sıralandı: 1. hafta 24, 2. hafta 32, 3. hafta 18, 4. hafta 27, 5. hafta 27, 6. hafta 29, 7. hafta 25, 8. hafta 20, 9. hafta 23, 10. hafta 33, 11. hafta 23 ve 12. hafta 21 gol kaydedildi.

1. Lig'in 10. haftasındaki 33 gol, en çok skor üretilen bölüm olurken, 3. hafta 18 golle en az skor üretilen bölüm olarak kayıtlara geçti. En farklı kazananlar; 6. haftada Central Hospital Ümraniyespor'un Adanaspor'u 5-2 yendiği ve 3. haftada Siltaş Yapı Pendikspor'un yine Adanaspor'u 4-3 yendiği maçlar olarak öne çıktı.

Ligde en çok dikkat çeken diğer sonuçlar ise, 2. haftada Alagöz Holding Iğdır FK'nın ve 12. haftada Fatih Karagümrük'ün Yeni Malatyaspor'u 6-1'lik skorlarla mağlup etmeleri oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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