Süper Lig'de birçok kuralda değişiklik yapıldı

SÜPER LİG'DE KURAL DEĞİŞİKLİĞİ!

Sekiz yeni kural bu sene uygulanmaya başlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri toplantısında kural değişiklikleri geldi. Oyun kurallarında değişiklik yapıldı.

Değişen kurallar hakkında ise FİFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun açıklamalarda bulundu. İşte yeni sezonda değişen kurallar….

KULÜBEDE BİR KİŞİ AYAKTA DURABİLECEK

Yedek kulübesinde teknik anlamda sadece bir kişinin ayakta durmasına izin verilecek.

Yedek kulübesindekiler kendilerinden sorumlu olacak ve uygun olmayan davranışlar gelişmeyecek. Yani yedek kulübeden hiç kimse ayağa kalkıp kart isteme yapamayacak. 4. Hakeme isteklerini bildirebilecek.

Saha içindeki saygısızlıklara sıfır tolerans gösterilecek

Kaleye çekilen şutlar elle tutulamayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli olmayacak

Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.

Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.

Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpkı ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.





Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.