Süper Lig'de ilk düdük Trabzon'da çaldı: İlk 3 puan bordo-mavililerin!

Trendyol Süper Lig’i bugün resmi olarak Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşması ile birlikte başladı. Trabzonspor sezonun ilk üç sayısını Hollandalı savunma oyuncusu Denswil'in sekizinci dakikada köşe vuruşunda kafa vuruşuyla Antalyaspor'u sahasında 1-0 yenerek kaydetti.





Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmazken Trabzonspor, Antalyaspor karşısında sahadan 1-0 galibiyet ile ayrıldı.





Trabzonspor'un önümüzdeki hafta derbi maçında Galatasaray'ın konuğu olacak.