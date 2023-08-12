Süper Lig'de ilk düdük Trabzon'da çaldı: İlk 3 puan bordo-mavililerin!
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig, 2023/24 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili takıma ilk üç puanı getiren gol Hollandalı defans oyuncusu Denswil'den geldi.
Trendyol Süper Lig’i bugün resmi olarak Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşması ile birlikte başladı. Trabzonspor sezonun ilk üç sayısını Hollandalı savunma oyuncusu Denswil'in sekizinci dakikada köşe vuruşunda kafa vuruşuyla Antalyaspor'u sahasında 1-0 yenerek kaydetti.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmazken Trabzonspor, Antalyaspor karşısında sahadan 1-0 galibiyet ile ayrıldı.
Trabzonspor'un önümüzdeki hafta derbi maçında Galatasaray'ın konuğu olacak.
Spor