Süper Lig'de kombine fiyatları belli oldu: En ucuzu ile en pahalısı arasında uçurum var

Yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig'de kulüpler, merakla beklenen kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımların belirlediği fiyatlar dikkat çekerken, VIP tribününde Fenerbahçe'nin 150 bin liralık bilet fiyatıyla zirvede olduğu görülüyor. Gaziantep FK ise depremler nedeniyle fiyatlarına zam yapmadı ve en uygun bileti 250 liradan satışa sundu. Kadın taraftarlar için de özel indirimlerin yer aldığı yeni sezon heyecanı başladı.

TREDNYOL SÜPER LİG BİLET FİYATLARI







Trendyol Süper Lig'in heyecanla beklenen yeni sezonunda kulüpler, kombine biletlerini satışa sunmaya başladı. Fenerbahçe'nin VIP tribününde yer almak isteyenler için 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bilet seçeneği dikkat çekiyor. Ancak Gaziantep FK, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle fiyatlarına zam yapmadı ve en uygun fiyatlı bileti 250 lira olarak belirledi. Kadın taraftarlar ise bu biletleri yüzde 50 indirimle 125 liraya alabilecekler.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, kombine bilet fiyatlarını 6 bin lira ile 44 bin lira arasında belirledi. Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı maçları da kapsayan kombine biletlerini 4 bin 500 lira ile 35 bin 500 lira arasında açıkladı. Trabzonspor ise 4 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla taraftarlarını karşılamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun VIP tribünü, 150 bin liralık fiyatıyla en pahalı kombine bilet olurken, MKE Ankaragücü'nün VIP tribün bileti takip etmektedir. Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da kadın, çocuk ve engelli taraftarlara indirim uygulayacak.

Antalyaspor ise kombine bilet alacak taraftarlarına çeşitli sürprizler yapacağını duyurdu. Diğer kulüpler de kombine bilet fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, kombine kart fiyatlarında öğrenci, engelli ve kadın taraftarlarına indirim sağlayacak.

Gaziantep FK ise deprem sürecini dikkate alarak fiyatları değiştirmedi ve kadın taraftarlara yüzde 50 indirim uyguladı. Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor gibi kulüpler ise kombine bilet fiyatlarını belirleme sürecindedir.

Süper Lig'e heyecanla hazırlanan takımların kombine bilet fiyatları, futbolseverler arasında büyük ilgiyle takip edilmektedir. Sezonun başlamasıyla birlikte tribünlerde heyecan doruklara çıkacak ve taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumlarda yerlerini alacaklar.