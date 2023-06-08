Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig transfer tarihleri

Türkiye'de Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte kulüpler, eksik bölgelerini tamamlamak için transfer dönemine odaklanmış durumda. Bu sezon için önemli takviyeler yapabilmek amacıyla kulüpler harekete geçti ve transfer piyasası şimdiden hareketlenmeye başladı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPTI





Türkiye Futbol Federasyonu, yaz transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek amacıyla resmi bir açıklama yayımladı. Federasyonun yaptığı açıklamada, 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Ayrıca İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Bu bilgilere göre, Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2023 tarihinde başlayacak ve 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir. Kulüpler, bu süre zarfında kadrolarını güçlendirmek ve yeni transferler yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerdir. Futbolseverler ise bu dönemde gerçekleşecek olan transferlere ve takviyelere dair heyecanla bekleyişlerini sürdüreceklerdir.