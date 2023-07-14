Süper Lig'in yeni sponsoru Trendyol oldu: Artık Trendyol Süper Lig olarak anılacak

Türk futbolunda büyük bir adım atılıyor! Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru olarak önemli bir anlaşmaya imza attı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya bir araya geldi.



TRENDYOL 700 MİLYON LİRA ÖDEYECEK





Bu tarihi iş birliği anlaşmasıyla Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru olarak Trendyol'un katkısı büyük olacak. 2023-2024 sezonunda 700 milyon lira ödeme yapacak olan Trendyol, Türk futboluna güç katacak. Başkan Büyükekşi, anlaşmanın Türk futbolunun marka değerini büyütmeyi amaçladığını vurgulayarak, kulüplere yeni gelir kaynakları oluşturma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Trendyol'un verdiği destekle heyecanın ve kalitenin artacağına inanan Büyükekşi, Türk futbolunun dünyadaki konumunu daha da yükselteceklerine inandığını belirtti. Çağlayan Çetin de Türk futboluna verdikleri desteği farklı bir seviyeye taşıdıklarını ifade ederek, Süper Lig'in Trendyol Süper Lig olarak yoluna devam etmesinin büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer aldığına dikkat çeken Çetin, futbolun marka değerini yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Süleyman Hurma ise Trendyol'un harika desteğinin, Süper Lig kulüpleri için büyük değer taşıdığını vurguladı ve Türk futbolunun bu desteği hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

Murat Özkaya ise Türk futboluna inanmamanın en büyük eksiklik olduğunu ifade ederek, eksik olan şeyin inanmak olduğunu söyledi. Özkaya, Türk futbolunu ileriye taşımak için birlikte hareket etmenin önemine değindi ve federasyonun önderliğinde Türk futbolunu daha ileriye taşıma çağrısı yaptı.

Bu önemli imza töreniyle Türk futboluna büyük bir ivme kazandırılırken, Trendyol'un destekleriyle kulüplere yeni kaynaklar sağlanacak. Türk futbolunun geleceği için atılan bu adım, heyecanı ve başarıyı daha da artıracak. Tüm paydaşların birlikte çalışarak Türk futbolunu ileriye taşıma hedefi, güçlü bir şekilde devam ediyor.