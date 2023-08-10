Suudi Arabistan Ligi'nin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

SUUDİ ARABİSTAN LİGİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği lig ve ligin maçlarının yayınlanacağı Türk kanalı kesinlik kazandı.





Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Benzema, Talisca ve Roberto Firmino başta olmak üzere dünyanın önde gelen futbolcularının futbol oynadığı Suudi Arabistan Ligi'nin yayınlanacağı kanal belli oldu.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Benzema, Talisca ve Roberto Firmino başta olmak üzere dünyanın önde gelen futbolcularının futbol oynadığı Suudi Arabistan Ligi'nin yayınlanacağı kanal belli oldu.

BU LİG MAÇLARI KAÇMAZ

Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı lig maçları Exxen ve TV 8.5 kanalında izleyici ile buluşacak. Acun Ilıcalı'nın kanalı olan ve herkes tarafından takip edilen Exxen ve TV 8.5, Suudi Arabistan Ligi’nin yanı sıra Avrupa Liglerini de yayınlayacak.