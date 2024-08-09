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Sydney McLaughlin-Levrone Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Sydney McLaughlin-Levrone, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 400 metre engelli kadınlar finalinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 01:49
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 01:49
Sydney McLaughlin-Levrone Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rekor Kırıldı

Yıllar süren çaba ve hazırlıkların ardından, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm dalında büyük bir başarıya imza atıldı. Kadınlar 400 metre engelli finalinde, Amerikalı sporcu Sydney McLaughlin-Levrone, kendi önceki dünya rekorunu geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Stade de France'ta Unutulmaz Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Stade de France stadyumunda gerçekleşen finalde, McLaughlin-Levrone, 30 Haziran 2024 tarihinde Amerika'da kırdığı 50.65 saniyelik dünya rekorunu, burada 50.37 saniyeye çıkararak yeni bir tarih yazdı.

Diğer Madalya Sahipleri

McLaughlin-Levrone’nin ardından, ABD'li sporcu Anna Cockrell 51.87 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Hollanda'dan Femke Bol ise 52.15 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu muhteşem başarı, kadın atletizminde yeni bir çağın başlangıcı olarak tarihe geçecek.

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