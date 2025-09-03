Sylvain Francisco: EuroBasket 2025 sonrası 'en az 3 bin ırkçı mesaj' iddiası

Fransız oyuncu sosyal medya üzerinden hedef alındığını açıkladı

Fransız basketbolcu Sylvain Francisco, EuroBasket 2025 D Grubu'nda oynanan Slovenya maçının ardından sosyal medya üzerinden ırkçı mesajlar aldığını duyurdu. Francisco, Fransa basınına yaptığı açıklamada yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Francisco, söz konusu tacizlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyadan en az 3 bin ırkçı mesaj aldım. Bunun beni etkileyeceğini düşünmezdim ama etkiledi. Özellikle zihinsel olarak çok etkilendim, sonuçta insanım. Bu tür davranışlar kabul edilemez. Bana hakaret edebilir, atletik yeteneklerim hakkında ne isterseniz söyleyebilirsiniz ama konu ırkıma veya ten rengime geldiğinde bunu kabul etmiyorum. Yoluma devam etmeye çalışıyorum çünkü en önemli şey maçları kazanmak ve arkadaşlarımın bana ihtiyacı olduğunu biliyorum."

Yaşananların yeterince ciddiye alınmadığını vurgulayan Francisco, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu konuları sonuna kadar yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Bu tür şeyler sadece ünlüler söz konusu olduğunda değil, her zaman konuşulmalı. Ünlü biriyseniz konu her yere daha hızlı yayılıyor. Vinicius gibi ünlü bir futbolcu ya da Dennis Schröder gibi bir NBA oyuncusu olmadığınızda fark edilme süreci o kadar hızlı olmuyor. Daha az tanınan bir isim olsam da bu konuda konuşmak istiyorum. Yaşananlar gerçekten kabul edilemez. Şikayette bulunma ihtimalim var. Bunun fark edilmesini istiyorum."

FIBA'nın tepkisi ve federasyonun rolü

Irkçılık konusunda FIBA'nın gösterdiği reaksiyona da değinen Francisco, federasyonun sadece "kısa bir basın bülteni" yayımladığını ve bunun yeterli olmadığını söyledi. Francisco, "Kısa bir basın bülteni yayımladılar ama hepsi bu. Daha fazlasını yapmalarını istiyorum. Kanıta ihtiyaç varsa, bunu destekleyecek pek çok şeyim var. Basın sorumlusu ve federasyon başkanı konuyla ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Maç anı ve saha gerilimi

Fransa'nın Slovenya'ya karşı 101-92 önde götürdüğü maçta, sürenin tamamlanmasını bekleyen oyuncular arasından hareketlenen Francisco'nun son saniyelerde turnikeyle bulduğu basket sahada gerginlik yaşanmasına neden olmuştu. Francisco, yaşananların ardından hem kişisel hem de kurumsal adımlar atılmasını talep ediyor.