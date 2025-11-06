Taekwondo Milli Takımı Tarih Yazdı: 2025 Dünya Şampiyonu Ankara’da

Taekwondo Milli Takımı Ankara’ya Döndü: Tarihî Başarı Wuxi’den Geldi

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonasında takım halinde ilk kez dünya şampiyonu olan Taekwondo Milli Takımı, Ankara’ya ulaştı. Kafile, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ülkeye döndü.

Coşkulu karşılama

Esenboğa Havalimanı’nda Mehter Marşı grubu ve çiçeklerle karşılanan ay-yıldızlılar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünya şampiyonları arasında yer alan ASKİ Spor Kulübü sporcuları Merve Dinçel Kavurat, Emine Göğebakan ve Furkan Ubeyde Çamoğlu, Türkiye’yi 2028 Yaz Olimpiyatlarında en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

"Bunlar tek başına olmadı"

Konuşmasına kazandığı dünya şampiyonluğunu Türkiye’ye armağan ederek başlayan Merve Dinçel Kavurat, "Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldum. 2023 yılında 49 kiloda dünya şampiyonu olmuştum. 2025 yılında 50 kiloda dünya şampiyonu oldum. Bu madalya için gerçekten çok fazla çalıştım. 2024 Paris Olimpiyatları benim için maalesef talihsiz bir şekilde sonlanmıştı. Ama bir sporcunun, profesyonel bir sporcunun yapması gerektiği gibi yeni bir hedef koydum. Yeniden dünya şampiyonluğunu hedefledim ve dünya şampiyonu oldum. Tabii ki bunlar tek başına olmadı. Görünmeyen, arkada dağlar kadar emek verilen bir kadro var. Onlar olmasaydı bugün biz burada olmazdık" diye konuştu.

"Ülkeme dönüşüm altın madalya ile oldu"

Merve Göğebakan ise başarılarının arkasındaki emeklere dikkat çekerek, "Ülkeme dönüşüm altın madalya ile oldu. O yüzden çok mutluyum. Çok çalıştık. Bu madalyayı alacağıma emindim ama ne zaman alacağımı bilmiyordum. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk. Çok güzel sonuçları elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Takım halinde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum"

Furkan Ubeyde Çamoğlu ise gümüş madalya nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, "Öncelikle gümüş madalya aldığım için üzgünüm ama takım halinde dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutluyum. ASKİ Spor Kulübü olarak hep birlikte 2028 Yaz Olimpiyatları’na gideceğiz" dedi.

Türkiye Taekwondo Milli Takımının Wuxi’de elde ettiği tarihî başarı, federasyon ve spor kamuoyunda büyük bir sevinç yarattı. Kafile, başarılarını ülkeye taşıyarak olimpiyat hedeflerine odaklanmaya devam edecek.

