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Taha Akgül, Baba Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, kızı Emilya Nur'un doğumuyla baba oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:39
Taha Akgül, Baba Olmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Taha Akgül Baba Olmanın Sevinçini Paylaştı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu unvanına sahip milli güreşçi Taha Akgül, yeni bir mutluluğa adım attı. Akgül, ASKİ Spor Kulübü aracılığıyla yaptığı duyuruda, kızı Emilya Nur’un dünyaya geldiğini müjdeledi.

ASKİ Spor Kulübü'nden Tebrik Mesajı

Büyütülmüş bir tebrik mesajıyla duyurulan bu güzel haber, ABB ASKİ Spor ailesinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajda, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül ve eşi Bianka Akgül’ün kızları Emilya Nur, dünyaya gözlerini açtı. ABB ASKİ Spor ailesi olarak Akgül ailesini kutluyor ve evlatları ile mutlu bir hayat diliyoruz" denildi.

Taha Akgül’den Duygusal Paylaşım

Ünlü güreşçi, sosyal medya platformunda hislerini paylaşarak, "Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim..." ifadelerini kullandı.

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