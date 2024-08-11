Taha Akgül Güreş Kariyerine Veda Etti

Taha Akgül'den Duygusal Veda Mesajı

Serbest stil güreşin yıldızı ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan elde ettiği bronz madalyanın ardından aktif spor kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı veda mesajı, sevenlerini duygulandırdı.

Kariyerinin Özeti

Taha Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat altın, 2 olimpiyat bronz, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza attı. Kendisine kazandıran bu başarılar için derin bir minnet duyduğunu belirtti ve "Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım," ifadesini kullandı.

Duygusal Bir İfade

Akgül, mesajında "Zirvede bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum," şeklinde duygularını dile getirdi. Ayrıca Sivas’ta başlayan güreş serüveninin Paris'te son bulduğunu vurguladı.

Teşekkür Mesajı

33 yaşındaki şampiyon, kendisine destek veren eşine, ailesine, antrenörlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. "Geldim o küçük şehri, küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım. Bundan sonra da bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım," dedi.

Gelecek Planları

Akgül, spor yaşamının sona ermesinin ardından dinlenip kendisini toparladıktan sonra, ülkesine hizmet etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.