Taha Akgül, Güreş Kariyerini Noktaladı ve Yönetici Olma Arzusunu Dile Getirdi

Türk güreşinin önemli ismi Taha Akgül, kariyerini sonlandırarak yönetici olarak katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:40
Taha Akgül, Güreş Kariyerini Noktaladı ve Yönetici Olma Arzusunu Dile Getirdi

Taha Akgül, Paris 2024'teki Başarılarının Ardından Emekliye Ayrılıyor

Üç Olimpiyat madalyası sahibi olan ve kariyerini Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya ile noktalayan milli güreşçi Taha Akgül, Türk güreşine katkıda bulunma arzusunu açıkladı.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

İlk olarak Paris'te jüri yönetimini eleştiren Akgül, "Yarı finalde hakemlerin taraflı tavırları benim için büyük bir engel oldu" dedi. Akgül, hedefinin altın madalya olduğunu, ancak yaşananların kariyerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Türk Güreşine Duyduğu Sorumluluk

Akgül, "Artık ülkemize döndük, yeni bir yaşam, yeni bir sorumluluk. İlerleyen günlerde sporcu kardeşlerime yönetici olarak hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Güreşe olan bağlılığını ve vefa borcunu dile getiren Akgül, Türk güreşinin uluslararası arenada daha güçlü olmasını hedefliyor.

Kariyerinin Son Dönemi ve Duygusal Anlar

Akgül, kariyerine son verme kararının önceden alındığını belirterek, "Vücudum bana sinyal veriyordu. Zirvede bırakmak istedim. Duygusal bir andı; salonun 15 dakika alkışlaması benim için gurur vericiydi" dedi.

Sonuç olarak, Taha Akgül, kariyerini sonlandırdıktan sonra Türk güreşine yönetici olarak katkı sağlamayı planlıyor ve bu alanda ilerlemeye kararlı.

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda...

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül (fotoğrafta), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'na destek olmak için geldiği Erzurum'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda...

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül (fotoğrafta), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'na destek olmak için geldiği Erzurum'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda...

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül (fotoğrafta), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'na destek olmak için geldiği Erzurum'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda...

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül (fotoğrafta), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'na destek olmak için geldiği Erzurum'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda...

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmasının ardından kariyerini noktalayan Taha Akgül (fotoğrafta), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'na destek olmak için geldiği Erzurum'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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