Taha Akgül, Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda başarılı bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmalar ve Başarılar

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen müsabakalarda, Akgül ilk olarak Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 gibi etkileyici bir sonuçla mağlup etti. Ardından çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile ringe çıkan Akgül, bu maçtan da 8-0’lık skorla galip ayrıldı.

Gözler Yarı Finalde

Başarılı güreşçi, yarı finalde akşam seansında İranlı Amir Hossein Zare ile karşı karşıya gelecek. Taha Akgül’ün hedefi, bu önemli karşılaşmayı kazanarak finale yükselmek ve olimpiyatlarda altın madalya elde etmek.

Destekleyen İsimler

Milli sporcunun müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da salonda takip etti.