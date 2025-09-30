Taha Akgül: Türk güreşi 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına gençleri hazırlıyor

Taha Akgül, altyapıya yatırım yaparak genç güreşçileri 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları'na hazırlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:39
SİNAN DORUK - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, federasyonun hedefinin altyapıdan yetişen genç güreşçileri 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak olduğunu söyledi.

Altyapıya odak: Hedef olimpiyat madalyaları

Akgül, 47'ncisi düzenlenen Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali için geldiği Kahramanmaraş'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güreşin geçmişine ve elde edilen başarılara değindi. Federasyon olarak gençlere özel çalışma yürüttüklerini belirten Akgül, "Gençliğe yöneliyoruz. Şu anda hedefimiz tamamen genç jenerasyonu 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları'na yetiştirebilmek. Altyapıda kamplara aldığımız güreşçilerimizin olimpiyatlarda madalya almasını istiyoruz." dedi.

Değişim sabır ve zaman istiyor

Akgül, milli güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit ve kendi aktif kariyerlerine nokta koymalarının ardından yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Sürecin zaman ve sabır gerektirdiğini ifade ederek, "Bir süreç yaşıyoruz. Bu değişimin de zamana, sürece ihtiyacı var. İnşallah bu süreci milli takım teknik kadrolarımızla, kurulumuzla ve tüm Türkiye'deki kulüplerimizin iş birliğiyle olumlu şekilde yaşayacağız. Ben olurum, olmam ama önemli olan federasyon olarak altyapımıza tohum ekmeye ve desteklemeye devam etmemizdir. Türk güreşi zamanı geldiğinde bundan en güzel şekilde faydalanacak ve meyvesini yiyecektir. Halkımızdan ve camiamızdan sadece dua istiyoruz."

Karakucak güreşleri minderin altyapısıdır

Geleneksel güreşlerin Türk güreşi için büyük önemi olduğunu belirten Akgül, karakucak güreşlerini minder güreşinin altyapısı olarak tanımladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile yürüttükleri ortak çalışmalara dikkat çeken Akgül, "Karakucak güreşleri, minder güreşlerinin altyapısıdır. Federasyon olarak karakucak güreşlerini destekliyoruz. Çünkü burası bizim altyapımız. Ben de buradan çıktım. Avrupa ve dünya olimpiyatlarına giden yol buradan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Akgül, güreşçilere sıkı antrenman önerisinde bulunarak, Kahramanmaraş'tan da olimpiyat şampiyonları çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 47'ncisi düzenlenen Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festivali için geldiği Kahramanmaraş'ta, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

