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Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Görevine Başladı

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak görevine başladı; camiayı utandırmamak için büyük hedefler belirledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:10
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Görevine Başladı

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Görevine Resmen Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı Taha Akgül, başkanlık görevine resmen başladı. Şampiyonluklarla dolu bir spor kariyerinin ardından gelen bu yeni görevde hedefi, Türk sporuna katkıda bulunmak.

Akgül, federasyon binasında çiçeklerle karşılandı. Ayrıca, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, seçim sürecindeki desteklerini sürdürmek üzere etkinliğe katıldı. Etkinlikte kurban kesilerek dualar edildi.

Akgül'ün Açıklamaları

Akgül, genel kurulda kendisine verilen 288 oydan 189'unu kazandığını belirterek, "Hamdolsun, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilmek nasip oldu. Zor bir süreçti. Olimpiyattan sonra yüksek bir tempoda çalışarak spor camiasını bir araya getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Akgül, federasyon başkanlığı döneminde güreşe bütün gücüyle hizmet etme isteğini vurgulayarak, "Sıradan işler yaptığımız takdirde büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. İnşallah camiamızı utandırmayacağız. Dağ fare doğursun istemiyoruz." dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin olimpiyat hedeflerine vurgu yapan Akgül, "Kısa vadede belki çok büyük sportif başarı yakalayamayacağız. Ancak altyapı sorunlarını çözmeye yönelik çabalarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.

Yeni idari bina için de net bir takvim açıkladı. Akgül, "3-4 ay sonra yeni bir idari binaya geçeceğiz. 100 senelik yapılmayan bir işi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destek verenlere teşekkür eden Akgül, "Hep bir ve beraber olacağız. Önceliğim, oy vermeyen kulüplerin eksiklerini gidermek olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, göreve başladı. Yönetim kurulu üyeleri ve...

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, göreve başladı. Yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcilerinin de bulunduğu organizasyonda kurban kesildi ve dua edildi.

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, göreve başladı. Yönetim kurulu üyeleri ve...

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, göreve başladı. Yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcilerinin de bulunduğu organizasyonda kurban kesildi ve dua edildi.

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