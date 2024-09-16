Taha Akgül Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Taha Akgül Başkanlık Adaylığını Duyurdu

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için projelerini açıkladığı basın toplantısında, güreşin gücünü artırmak adına önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Projelerine Değindi

Akgül, güreş kariyerinin başındaki başarısızlıklardan sonra nasıl zirveye çıktığını anlatarak, "Taha Akgül olduysam güreş sayesinde oldum. Güreş misyonum her zaman devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kulüp Sayısının Artırılması Önemli

Akgül, güreşin temel eksikliklerinin farkında olduklarını belirtti ve kulüp sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekti. "Kulüplerimizin sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Yıldızlarımızın ve gençlerimizin kamp sayıları oldukça azaldı, bu durumu düzeltmek için çalışacağız," dedi.

Kırgınlıkları Bitirmek İçin Çalışacak

Akgül, başkanlık adaylığında her kesimden destek beklediğini vurgulayarak, "Herkesi dinleyen, birleştiren bir Taha Akgül olacak. Ben yok, biz var. Kırgınlıkları bitireceğiz," şeklinde konuştu.

İdari Bina Vaadi

Akgül, güreş camiasına bir idari bina müjdesi vereceklerini, bu konuda çalışmalara başlandığını belirtti. "100 senedir yapılmayanı hayata geçireceğiz," dedi ve gerekli destekleri almak için çalışacaklarını ekledi.

Türk Güreşi İçin Yeni Bir Vizyon

Akgül, Türk güreşinin dünya arenasındaki temsiliyetini artırmayı hedeflediklerini ve Türk güreş stilinin gelişmesine dikkat çekeceklerini ifade etti. "Türk güreşçisi geri adım atmaz; bu zihniyeti yerleştireceğiz," diyerek, önemli hedeflerini sıraladı.

Kendisiyle birlikte, olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'in de destek verdiği Akgül'ün açıklamaları, Türk güreşinin geleceği için umut vaat ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda başkanlık için yarışacak olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'taki BelPa Kafe ve Restoran'da basın toplantısı düzenledi.