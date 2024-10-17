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Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Taha Akgül, federasyon başkanı olması halinde güreşin geleceği için hedeflerini kamuoyuna sundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:10
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı

Taha Akgül'ün Hedefleri

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı olarak potansiyelini ve tecrübelerini paylaşarak, güreşi mevcut durumundan kurtarmak için aday olduğunu vurguladı.

Akgül, yaptığı açıklamada; "Kazandığım tecrübeyi, edindiğim bilgi birikimi ve deneyimi sahaya yansıtmayı umuyorum. Güreşte kaybedecek bir dört yıla daha tahammülümüz yok." dedi.

Güreşin Durumu ve Altyapı Sorunları

Güreşçi bir aileden geldiğini belirten Akgül, altyapının kötüye gittiğine ve kulüp sayısının azaldığına dikkat çekti. "Bunu görerek aday olmayı uygun gördüm. Seçilmem halinde büyük değişimler gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Akgül'ün Tecrübeleri

Akgül, 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu kazandığının altını çizerken, "Güreş sayesinde bugünlere geldim. Her şeyimi güreşe borçluyum." dedi.

Olimpiyat Hedefleri ve Gelecek Planları

"Biz, kısa vadeler değil uzun vadeli planlar yapacağız. 2032'nin planları üzerinde çalışacağız." diyen Akgül, federasyon olarak güreşin geleceği için sağlam adımlar atmayı hedefliyor.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

"Federasyonun kapısı herkese açık olacak." diyen Akgül, camiada birlik sağlamak ve her kulübün görüşlerine değer vermek için çalışacağını belirtti.

Bu adaylık süreci, Türkiye güreşinin geleceği ve başarısı adına bir dönüm noktası olabilir.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, AA muhabirine, kariyer hedeflerine ilişkin...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, AA muhabirine, kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, AA muhabirine, kariyer hedeflerine ilişkin...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, AA muhabirine, kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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