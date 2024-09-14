Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Aday

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası kazanmış olan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu sosyal medya üzerinden açıkladı.

Adaylık Açıklaması

Taha Akgül, adaylığıyla ilgili düşüncelerini paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:

"Türk güreşinin tarihinden aldığı gücü, geleneğini bugüne ve yarına taşımak, genç güreşçilerimizin motivasyonunu artırmak ve onları desteklemek için, güçlü ekiplerle ulusal ve uluslararası başarılar hedefleyerek, Türk güreşinin gücünü tüm dünyaya göstermek adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı adayı olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Başarıları ile Dolu Bir Kariyer

Taha Akgül, spor kariyerinde 1 altın ve 2 bronz olimpiyat madalyası elde ederken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. Milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile sporculuk hayatını noktalamıştır.