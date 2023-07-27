Takımı küme düşünce oteli terk etti: Yıldız isimden haber yok

Bu durum, futbol dünyasında şaşkınlık yarattı ve takım içinde ve taraftarlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Braithwaite'in ani ve habersiz terk edişi, kulüp yönetimini ve taraftarlarını endişelendirdi. Kulüp, oyuncunun sağlık ve güvenliği için de kaygı duyuyor ve ona en kısa sürede ulaşabilmek için tüm çabalarını gösteriyor.

Braithwaite'in neden böyle bir karar aldığı ve gelecekteki futbol kariyeri hakkında nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil. Futbolcunun bu ani hareketiyle ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Espanyol kulübü, oyuncunun durumunu ve gelecekteki planlarını belirlemek için sabırla beklemek zorunda kalacak.

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 19. sırada tamamlayarak küme düşen Espanyol takımında, dikkat çekici bir olay yaşandı.

Espanyol'un deneyimli futbolcularından biri olan Martin Braithwaite, alt ligde mücadele etmek istememesi nedeniyle takımın kamp yaptığı otelden sessizce ayrıldı ve eşyalarını topladı. Relevo'da yer alan haberlere göre, Espanyol yetkilileri oyuncuya ulaşmaya çalıştı ancak Braithwaite telefonlara cevap vermedi.

Kariyerinde daha önce Barcelona forması da giyen Martin Braithwaite, geçtiğimiz sezon Espanyol için oynarken 10 gol kaydetmişti. Bu ani ayrılık, futbol dünyasında ve özellikle Espanyol taraftarları arasında şaşkınlık yarattı. Oyuncunun gelecekteki kariyeri ve neden böyle bir karar aldığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

Espanyol kulübü, Braithwaite'in durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve oyuncuyu tekrar takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu olayın futbol dünyasında yankıları devam ederken, taraftarlar ve spor otoriteleri, Braithwaite'in geleceği ve yeni takımı hakkında merakla beklemeye devam ediyor.