Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Talat Ünlü Yeniden Başkan

Türkiye Halter Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Hilton Garden Inn Ankara Gimat Otel'de düzenlendi. Bu önemli seçimde mevcut başkan Talat Ünlü, 274 delegenin 191'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Mehmet Yılmaz ise 82 oyda kaldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Genel Kurul Detayları

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın üstlendiği genel kurulda, oylama öncesinde yönetim ve denetim kurulu raporları ile geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Başkan Ünlü, 3 yıllık görev süresinde önemli projelere imza attıklarını belirtti, "Şahsıma vermiş olduğunuz 133 destek imzası ve bundan aldığım güçle yeniden aday oldum," dedi.

Başkan Ünlü'den Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Ünlü, "Federasyonumuzun binasını yeni bir yere taşıdık, bu da ulaşım açısından büyük avantaj sağladı. Müsabaka salonlarımızı dünya standartlarına ulaştırdık ve bu durum yurt dışından alkış almamıza vesile oldu," ifadelerini kullandı.

Kutlamalar ve Hedefler

Ünlü, 2025-2026 yılları için tahmini bütçeleri de sunduklarını kaydederek, federasyonun 65'inci yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını açıkladı. Engelli sporcularla elde edilen başarıları da aktaran Ünlü, Cumhurbaşkanı tarafından takdir edildiklerini dile getirdi.

Uluslararası İşbirlikleri

Ünlü, Venezuela ve Kolombiya'nın halter takımlarına Türkiye'de kamp yaptırdıklarını ifade etti ve, "Halter ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Bütün delegelere, Gençlik ve Spor Bakanına, bakan yardımcılarına ve devlet yetkililerine teşekkür ediyorum," dedi.

Yeni Yönetim Kurulu

Talat Ünlü’nün yeni yönetim kurulunda ise Yasin Arslan, Necati Kılıç, İlker Özkan, Orhan Boltürk, Mehmet Şakir Uludağ, Hamdi Kesgin, Mehmet Genç, Kağan Şahin, Ümit Yıldız ve Ali Koray Büyükasar gibi isimler yer alıyor.

Türkiye Halter Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Hilton Garden Inn Ankara Gimat Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda Abdullah Albunar (sol 2), divana başkanlık etti.

Türkiye Halter Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Hilton Garden Inn Ankara Gimat Otel'de gerçekleştirildi. Genel Kurulda Abdullah Albunar (sol 2), divana başkanlık etti.