Tanrıkulu'dan Poomsae Milli Takımı'na Moral Ziyareti

Başkan Tanrıkulu'dan Milli Takıma Destek Ziyareti

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Poomsae Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Ziyaret, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Takıma Moral Verdi

Tanrıkulu, milli sporcularla bir araya gelerek, önemli şampiyona öncesi takıma destek verdi. Poomsae Teknik Kurul Başkanı Şaban Değermenci ile kurul üyeleri Mevlüt Pekcan ve Elif Soytürk'den şampiyonluk sözü aldı. Kamp sırasında sporculara motivasyon artırıcı mesajlar veren Tanrıkulu, takımın moral ve motivasyonunu güçlendirdi.

Dünya Poomsae Şampiyonası'na Hazırlık

Dünya Poomsae Şampiyonası, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Hong Kong'da düzenleniyor. Türkiye, bu önemli organizasyonda dört yıl sonra tekrar boy gösterecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sol 4), Dünya Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Poomsae Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sol 4), Dünya Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Poomsae Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.