Taraftarlar nefesini tuttu: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

TFF tarafından gelen açıklama üzerine 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasından gerçekleşecek mücadelesinin TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında gerçekleşeceği belirtildi.





UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları peş peşe gerçekleştiriliyor. Bu durum üzerine Galatasaray'ın mücadelelerinin Salı/Çarşamba, Fenerbahçe'nin ise maçlarının Perşembe günü oynanmasından dolayı TFF Süper Kupa müsabakalarının sezon öncesinden oynatılması ve uygun gün bulunmamasından ötürü gerçekleştirilemeyecek.

TFF Süper Kupa maçları devre arasında takımların müsaitlik durumuna göre ayarlanacağı bilgisi verildi.