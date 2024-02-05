Taraftarlar oh çekecek: Abdülkerim Bardakcı yeniden sahalara dönüyor

Sarı kırmızılı taraftar bu habere çok sevinecek! Bardakcı sahalara geri dönüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Sarı kırmızılı takımın gözde futbolcularından Abdülkerim Bardakcı Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmıştı.





Bardakcı sakatlığı ve tedavi süreci sebebiyle İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor karşılaşmalarında yer alamadı. Tedavisi tamamlanan ve düz koşuya başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın Bandırmaspor karşılaşmasında riske girmeyeceği ve 25. hafta Başakşehir maçında yer alacağı öğrenildi.