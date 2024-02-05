Taraftarlar oh çekecek: Abdülkerim Bardakcı yeniden sahalara dönüyor

Abdülkerim Bardakcı'dan taraftarı sevindiren haber! Tüm detaylar haberimizde.

Taraftarlar oh çekecek: Abdülkerim Bardakcı yeniden sahalara dönüyor
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Sarı kırmızılı taraftar bu habere çok sevinecek! Bardakcı sahalara geri dönüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Sarı kırmızılı takımın gözde futbolcularından Abdülkerim Bardakcı Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmıştı. 

abdülkerim bardakcı sahalara geri dönüyor

Bardakcı sakatlığı ve tedavi süreci sebebiyle İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor karşılaşmalarında yer alamadı. Tedavisi tamamlanan ve düz koşuya başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın Bandırmaspor karşılaşmasında riske girmeyeceği ve 25. hafta Başakşehir maçında yer alacağı öğrenildi. 

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