Taraftarların ağzı kulaklarında: Icardi'den ilk kare geldi

2023-2024 süper liginin transferleri için heyecanlı bekleyiş devam ederken Galatasaray, Zaha ve Bakambu'nun takıma dahil olması üzerine takım ile ilk kez çalışmaları başladı. Bunun üzerine taraftarın gözleri Mauro Icardi'ye çevrildi. Paris Saint-Germain'den (PSG) bonservisi alınan Arjantinli forvet, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın sağlık sorunlarından ötürü rötar yapıldı.

30 yaşındaki golcü isimin pazar günü gelmesi beklenirken yolculuk öne çekildi. Gelen haberler üzerine Arjantinli yıldız, eşi ve çocuklarıyla özel uçaklarına binmeleriyle paylaşımlarından geri kalmadılar.





Icardi, sarı kırmızılı takım ile 3 yıllık sözleşme imzalarken bu gece uçak İstanbul'a inecek. Taraftarların heyecanlı bekleyişi devam ederkn karşılama töreni düzenlenirken bu nedenle havalimanında yoğunluklar başladı.