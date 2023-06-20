Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bilet Fiyatları Belli Oldu
Yayınlanma:
Edirne'de düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları açıklandı. İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği güreşler için 8 Temmuz Cumartesi günü birinci kademe bilet fiyatı 240 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 200 lira olarak belirlendi. Final güreşinin de yer aldığı 9 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler ise birinci kademe için 300, ikinci kademe için 260 lira ödeyecekler.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bilet Fiyatları Açıklandı
Edirne'de düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları açıklandı. İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği güreşler için 8 Temmuz Cumartesi günü birinci kademe bilet fiyatı 240 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 200 lira olarak belirlendi. Final güreşinin de yer aldığı 9 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler ise birinci kademe için 300, ikinci kademe için 260 lira ödeyecekler.
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.