Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bilet Fiyatları Belli Oldu

Edirne'de düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları açıklandı. İlk gün seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceği güreşler için 8 Temmuz Cumartesi günü birinci kademe bilet fiyatı 240 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 200 lira olarak belirlendi. Final güreşinin de yer aldığı 9 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler ise birinci kademe için 300, ikinci kademe için 260 lira ödeyecekler.