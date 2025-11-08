Tavşanlı’da Kadın Öğretmen Voleybol Takımı Erkeklere Meydan Okuyor

Handegül Anaokulu’nun tamamı kadın öğretmenlerden oluşan voleybol takımı, 24 Kasım etkinliklerinde erkek takımlara karşı farkındalık yaratıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:35
Handegül Anaokulu, turnuvanın tek kadın takımı olarak dikkat çekiyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Handegül Anaokulunun tamamen kadın öğretmenlerden oluşan voleybol takımı, "Kadının gücünü gösterme" hedefiyle erkek takımlarıyla karşılaşıyor.

Turnuva, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası voleybol organizasyonu çerçevesinde yapılıyor. Diğer okullar genellikle erkek takımlarla katılırken, Handegül Anaokulu turnuvadaki tek kadın takımı unvanını taşıyor.

Okul Müdürü Nimet Uzan, konuya ilişkin olarak, "Tavşanlı’da sadece bayan olan tek takımız. Bunun için biz kadının gücünü göstermeye geldik" dedi. Uzan, turnuvaya katılımlarının asıl amacının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Takımın zor koşullar altında oluşturulduğunu anlatan Uzan, "Handegül Anaokulu olarak 8 bayan öğretmeniz. Çok az bir personel ve 6 kişilik takım çıkarmak kolay bir şey değildi bizim için. Onun için hepimiz oynadık, yedeğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Uzan, katılımlarının felsefesini ise şu sözlerle açıkladı: "Biz, kadının her yerde, her şekilde, birlikte, beraberlikte, özgüvende, başarıda, önde ve önce olduğunu kabul ettik ve bunun için de takımla yer aldık."

Turnuvanın ilerleyen yıllarda daha kapsayıcı bir hal almasını umduklarını belirten Uzan, sözlerini "İnşallah ileriki yıllarda daha iyi neticeler elde edilecek" diyerek tamamladı.

