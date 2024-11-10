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Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul Ayakında Gümüş Madalya Kazandı

Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında gümüş madalya elde etti ve finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:34
Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul Ayakında Gümüş Madalya Kazandı

Tayfun Taşdemir, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Seul ayağında büyük bir başarı daha elde etti. Milli bilardocumuz, gümüş madalyayı kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen organizasyonda Tayfun Taşdemir, yarı finalde dünya rekortmeni olan Jun Tae Kim ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadelede Taşdemir, 50-48'lik sonuçla galip gelerek finale yükselmeyi başardı.

Finalde Hollandalı bilardocu Dick Jaspers ile karşılaşan Tayfun Taşdemir, çekişmeli geçen müsabakayı 50-36 kaybetti ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Bu sonuç, Taşdemir'in uluslararası platformda gösterdiği başarılı performansın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tayfun Taşdemir'in elde ettiği bu başarı, Türk bilardosuna olan ilgiyi ve desteği artırmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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