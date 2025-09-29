Tayfur Bingöl: Beşiktaş'a gol attım, sevincimi göstermedim

Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a attığı gol sonrası sevinmediğini belirtti; Kocaelispor, Eyüpspor maçıyla yeni bir başlangıç hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:31
Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki futbolcu, mücadelede eski takımı Beşiktaş'a bir gol attı. Kendisi için özel bir maç olduğunu vurgulayan Bingöl, sözlerini şu şekilde aktardı:

"Benim için çok özel bir gündü. Biz profesyonel futbolcularız. Her şeyimi vermek zorundayım. Gol attım ve sevinmedim. Bize yakışan da bu. Çünkü Beşiktaş'ta oynadım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Takım arkadaşlarım, taraftarlar beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Eyüpspor maçıyla kendimizle alakalı yeni bir başlangıç yapacağız. Önemli bir hafta olacak. Kocaelispor taraftarına, hocamıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Bingöl, gelecek hafta oynanacak Eyüpspor maçını yeni bir başlangıç olarak gördüklerini ve takım olarak yeniden toparlanmayı hedeflediklerini belirtti.

