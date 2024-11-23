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Tayfur Havutçu Yoğun Bakımdan Normal Odaya Geçti

Tayfur Havutçu, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmasının ardından normal odaya geçti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:13
Tayfur Havutçu Yoğun Bakımdan Normal Odaya Geçti

Tayfur Havutçu Yoğun Bakımdan Normal Odaya Geçti

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Ancak, Havutçu'nun sağlık durumu düzeldi ve normal odaya alınmasına karar verildi.

Neslihan Havutçu'dan Teşekkür Mesajı

Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, eşinin tedavi sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Şu ifadeleri kullandı:

"Eşim Tayfur Havutçu'nun yoğun bakım sürecinde tedavimizi gerçekleştiren tüm Amerikan Hastanesi doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastane personeline, bugüne kadar biriktirdiğimiz tüm güzel dostlarımıza, basın mensuplarına, Beşiktaş'ın eski ve yeni tüm yöneticilerine, Beşiktaşlı taraftarlara ve bu zor günümüzde bizi destekleyen diğer takım taraftarları ile yöneticilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. Bundan sonra normal odadaki ziyaretçi yasaklı tedavi sürecimizde yanımızda olacak herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız."

Tayfur Havutçu'nun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler, takip edilmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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