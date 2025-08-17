DOLAR
TAYK-Eker Olympos Regatta İstanbul Boğazı Etabıyla Sona Erdi

13. TAYK-Eker Olympos Regatta, İstanbul Boğazı'ndaki yat etabıyla sona erdi; 32 tekne yarıştı, Fenerbahçe Doğuş ve MYSK– Gelner Sailing Team öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 18:52
TAYK-Eker Olympos Regatta İstanbul Boğazı Etabıyla Sona Erdi

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yat sınıfı etabıyla tamamlandı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleşen organizasyon, deniz severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yarış Detayları

Festival, 8 Ağustos'ta Kalamış açıklarından start almıştı. Yat sınıfı etabında 32 teknelik bir filo yaklaşık 35 kilometrelik parkuru kat ederek mücadele etti. Boğaz'ın sert rüzgarları ve güçlü akıntılarına karşı yapılan yarış, hem heyecanlı hem de zorlu geçti.

Kazananlar

Yarışın büyük kupasını; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak ilk sırada yer alan Fenerbahçe Doğuş takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise MYSK– Gelner Sailing Team oldu.

Organizasyon Açıklaması

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Can Giray, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'nda harika bir yarış yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, uluslararası bir ticari yol olan İstanbul Boğazı'nı resmi müracaatımız sayesinde çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Saat 11.00 ile 18.00 arasında Ulaştırma Bakanlığı'ndan özel izin aldık. 12.00'de Çırağan Sarayı önünden start verdik. 32 tekne şampiyonluk için oldukça stresliydi. İlk startta çok sayıda tekne hatalı çıkınca iptal ettik. İkinci startı 12.15'te Umman ceza bayrağı ile yaptık ve bu kez temiz bir start oldu. Beykoz ve Anadolu Hisarı'ndaki şamandıralardan dönüşler yapıldı, Dolmabahçe Sarayı ve Kız Kulesi önünden geçilerek Moda Deniz Kulübü'nde finiş tamamlandı. Nefis bir İstanbul manzarası eşliğinde geçen yarış, sportmence ve unutulmaz bir şekilde sona erdi."

Etkinlik, hem yerli hem uluslararası yelkencilerin katılımıyla gerçekleşen çekişmeli yarışlara sahne olarak Türkiye deniz sporları takvimindeki yerini güçlendirdi.

