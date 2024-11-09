TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

10 Kasım'ın, ülkemiz için yas ve matem günü olmanın yanı sıra, Atatürk'e olan saygı ve minnetin ifadesi olduğunu belirten Türkoğlu, "O, tüm hayatını vatanına adamakla kalmayıp; askeri, siyasi ve insani yönleriyle örnek bir lider olarak dünyaya ışık tutmuştur. Fikirleri, Cumhuriyetimizi geleceğe taşırken en kıymetli rehberimizdir" ifadelerini kullandı.

Bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri de anmayı ihmal etmeyen Türkoğlu, duygularını şükranla dile getirdi.