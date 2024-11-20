TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 'Türk Basketbolu Güçlü Bir Jenerasyona Sahip'

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk Basketboluna Güveniyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun geleceği için umut verici açıklamalarda bulundu. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın sahip olduğu kaliteli oyuncularla uzun vadede büyük başarılar elde edeceğine inandığını söyledi.

Genç ve Tecrübeli Bir Jenerasyon

Türkoğlu, 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile oynanacak olan EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu maçları öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Şu anki oyuncu kadrosunun, hem genç hem de tecrübeli isimlerden oluştuğunu belirtti. "Biz her zaman jenerasyonlarımızı değerlendiriyoruz. Bugünkü jenerasyonumuz, alttan gelen yetenekler ve 20-22 yaş arası oyuncularla birlikte oldukça kaliteli," dedi.

Türkoğlu, "Türkiye'de ve NBA'deki oyuncularla bir karma yapıldığında, gelecekte bizleri gururla temsil edecek kaliteli oyunculara sahibiz" şeklinde konuştu.

Genç Oyunculara Destek

Milli takıma davet edilen genç oyuncuların kendilerini mutlu ettiğini belirten TBF Başkanı, kulüplerin genç sporculara verdikleri şansa teşekkür etti. "Bu gençlerin milli takıma davet edilmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Bu arkadaşların kendi takımlarına ve milli takıma katkıda bulunmaları, halkımızı da mutlu edecektir. Uzun yıllar milli formayı giyecek olmalarından dolayı çok gururluyuz," dedi.

Hedef Avrupa Şampiyonası

Türkoğlu, Macaristan ile yapılacak maçların önemine de değindi. "Her iki maç da Avrupa Şampiyonası'na katılma açısından kritik. Cuma günü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde taraftar desteğiyle iyi bir basketbol oynayarak galip gelmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman Avrupa şampiyonalarına katılmak. Hazırlıklarımız iyi gidiyor, umarım halkımızın desteğiyle iyi bir galibiyetle başlarız," diyerek sözlerini tamamladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) eleme maçları öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) eleme maçları öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.