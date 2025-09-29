TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 320 biner lira para cezası

Disiplin Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki olaylar nedeniyle kararını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN kulüplerine, 24 Eylül Çarşamba günü oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle para cezası verdi.

Her iki kulübe 320 biner lira para cezası uygulanırken, kararın TBF tarafından yapılan resmi açıklamayla duyurulduğu bildirildi.

Kararda; salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması gibi hususlar ceza gerekçesi olarak gösterildi.

TBF'nin açıklamasına göre alınan disiplin önlemleri, ilgili müsabakanın düzen ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirildi.