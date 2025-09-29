TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 320 biner lira para cezası

TBF Disiplin Kurulu, 24 Eylül'de oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 320 biner lira para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:58
TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 320 biner lira para cezası

TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 320 biner lira para cezası

Disiplin Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki olaylar nedeniyle kararını açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN kulüplerine, 24 Eylül Çarşamba günü oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle para cezası verdi.

Her iki kulübe 320 biner lira para cezası uygulanırken, kararın TBF tarafından yapılan resmi açıklamayla duyurulduğu bildirildi.

Kararda; salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması gibi hususlar ceza gerekçesi olarak gösterildi.

TBF'nin açıklamasına göre alınan disiplin önlemleri, ilgili müsabakanın düzen ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin Kırmızı Kartına Resmi İtiraz
2
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 2 Madalya: Ebrar Keskin Gümüş, Hamide Doğangün Bronz
3
Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
4
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 Atko Grup Pendikspor | Trendyol 1. Lig 8. Hafta
5
İzmir'de Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması gerçekleştirildi
6
Samsunspor, Legia Varşova Maçı Öncesi Hedefini Açıkladı: 'Gruptan Çıkmak'
7
Antalyaspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı