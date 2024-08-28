TBF'den Yeni Basketbol Altyapı Antrenör Kitabı

TBF, Yeni Basketbol Altyapı Antrenör Kitabını Yayınladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu, altyapı antrenörleri için özel olarak hazırlanan Basketbol Altyapı Antrenör Kitabı'nı yayımladı. TBF’den alınan bilgiye göre, bu değerli kaynak federasyonun çevrim içi mağazasında basketbol tutkunlarıyla buluştu.

Basketbol Tutkusunun Önemi vurgulandı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun gelişiminde antrenörlerin büyük rol oynadığını belirterek, "Basketbol, sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Bu ailemizin her bir bireyi, bu tutkunun coşkusunu yüreğinde taşımaktadır. Bu kitap, antrenörlerimizin bilgi birikimini artırmak amacıyla hazırlandı" dedi.

Antrenörlerin Rolü

Türkoğlu, sahadaki başarının temel taşının antrenörler olduğunu ifade ederek, "Bu değerli eseri oluşturmakta liderlik eden Eğitim Kurulu Başkanımız Aydın Örs başta olmak üzere, emeği geçen tüm ekibe en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların özverileri ve saha deneyimleri bu kitabı eşsiz kıldı" diye konuştu.

Eğitimde Kalite Hedefi

TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs de Türk basketboluna daha donanımlı antrenörler kazandırmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, "Nitelikli eğitim ve karşılıklı iletişim, bu hedefe ulaşmamızda atacağımız temel adımlardır" ifadelerini kullandı.