TBL 12. Hafta: Kocaeli BŞB Kağıtspor 67-74 OGM Ormanspor

TBL 12. haftasında Kocaeli BŞB Kağıtspor, Kocaeli Atatürk Salonu'nda OGM Ormanspor'a 67-74 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 23:49
Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk OGM Ormanspor'a 67-74 mağlup oldu.

Maç Detayları

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ali Rıza Pinat, Yasin Alkan

Sonuç

Kocaeli BŞB Kağıtspor: 67 - OGM Ormanspor: 74

Kadro ve Skorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Göktürk Gökalp Ural 9, Çağatay Çevik 7, Kevin Kaspar 2, Tarık Çolak, Ömer Faruk Ermat 5, Kyle Justin Hunt 3, Mert Ulutaş 7, Ali Tuncer 5, Sertan İbrahim Sarı 12, Keshun Deion Sherrill 17

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

OGM Ormanspor: Marguis Wright 26, Atakan Akçam 4, Kerem Aydan Özel 12, Emir Apaydın 4, Ömer Sancaklı 4, Ercan Bayrak 6, Tuna Han Dikmen 5, Kaan Sarıaslan 7, Alihan Deniz Genç, Koray Uzunhasan 6

Başantrenör: Emrah Benli

Periyot Skorları

1. Periyot: 20-17 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 36-39 (OGM Ormanspor lehine)

3. Periyot: 52-54 (OGM Ormanspor lehine)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR

