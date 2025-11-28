TBL 12. Hafta: Kocaeli BŞB Kağıtspor 67-74 OGM Ormanspor
Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk OGM Ormanspor'a 67-74 mağlup oldu.
Maç Detayları
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ali Rıza Pinat, Yasin Alkan
Sonuç
Kocaeli BŞB Kağıtspor: 67 - OGM Ormanspor: 74
Kadro ve Skorlar
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Göktürk Gökalp Ural 9, Çağatay Çevik 7, Kevin Kaspar 2, Tarık Çolak, Ömer Faruk Ermat 5, Kyle Justin Hunt 3, Mert Ulutaş 7, Ali Tuncer 5, Sertan İbrahim Sarı 12, Keshun Deion Sherrill 17
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
OGM Ormanspor: Marguis Wright 26, Atakan Akçam 4, Kerem Aydan Özel 12, Emir Apaydın 4, Ömer Sancaklı 4, Ercan Bayrak 6, Tuna Han Dikmen 5, Kaan Sarıaslan 7, Alihan Deniz Genç, Koray Uzunhasan 6
Başantrenör: Emrah Benli
Periyot Skorları
1. Periyot: 20-17 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 36-39 (OGM Ormanspor lehine)
3. Periyot: 52-54 (OGM Ormanspor lehine)
